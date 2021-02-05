Відома українська актриса Ірина Кудашова, яка є улюбленицею Михайла Поплавського і зірка серіалу "Школа", показала, як розважається

На фото красуня здалася в бікіні, сидячи в джакузі. Зірка доповнила образ цікавим макіяжем, а дивилася Ірина прямо в об'єктив камери. Кудашова сховала все найпікантніше за піною, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут або тут?",- підписала фото в сторіс Іра.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Класна фігура і купальник", "Милашка" ," а татуювання справжня або тимчасове"," Маленька дівчинка", "Ого, красуня, хочу до тебе", "Ти красива, ніби тебе намалювали"," Бомба фігура"," Ух ти, як гаряче", " Купальник клас, де брала?", "Звідки такий чудовий купальник?", "Чого завораживаешь, зірка".

Відомо, що дівчина стала популярною завдяки ролі Вероніки Тихонової в серіалі "Школа", який став найбільш рейтинговим українському телебаченні в 17-18-их роках. Красуня встигла зіграти ще кілька ролей, але на менш пам'ятних проектах. Зіркова актриса вчилася на авторському курсі Михайла Поплавського "Акули PR".

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