Колишня дружина репера Потапа Ірина Горова розповіла про досягнення його підопічних Мішель Андраде і позитиву

Музичний продюсер виклала в мікроблозі "Instagram" спільну фотографію з молодою співачкою, зроблену під відкритим небом, пише Politeka.net. Ірина Горова постала в оливковому костюмі з незвичайним поясом і пластикових захисних окулярах, вона придбала Мішель, яка позувала поруч в смугастій сукні з відкритими плечима.

"Саундтрек до фільму "100 тисяч хвилин разом", заспіваний артистами @mishvirmish і @positiff - це ще одна робота нашого продюсерського центру для кінематографа, якою я можу пишатися. Українське кіно набирає все більших обертів, стаючи все більш якісним і цікавим, і я рада, що ми беремо участь в таких крутих проектах разом з телеканалом 1+1 і студією "Квартал 95", - поділилася новинами Ірина в описі. Вона також виклала запис пісні.

Користувачі Мережі висловили свою думку про новий проект українських зірок у коментарях під постом:

"Без Наді не те🥺"; "Круто"; "Все супер! І саундтрек, і кіно. Якби тільки не російською мовою"; " красуні😍 👍"; "серіал бомбезний".

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