Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая рассказала о достижении его подопечных Мишель Андраде и Позитива
Музыкальный продюсер выложила в микроблоге "Инстаграм" совместную фотографию с молодой певицей, сделанную под открытым небом, пишет Politeka.net. Ирина Горовая предстала в оливковом костюме с необычным поясом и пластиковых защитных очках, она приобняла Мишель, которая позировала рядом в полосатом платье с открытыми плечами.
"Саундтрек к фильму «100 тысяч минут вместе», спетый артистами @mishvirmish и @positiff - это еще одна работа нашего продюсерского центра для кинематографа, которой я могу гордиться. Украинское кино набирает все больших оборотов, становясь все более качественным и интересным, и я рада, что мы участвуем в таких крутых проектах вместе с телеканалом 1+1 и студией "Квартал 95", - поделилась новостями Ирина в описании. Она также выложила запись песни.
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Пользователи сети высказали свое мнение о новом проекте украинских звезд в комментариях под постом:
"Без Нади не то 🥺"; "Круто"; "Все супер! И саундтрек, и кино. Если бы только не на русском языке"; "Красотки😍👍"; "Сериал бомбезный".
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