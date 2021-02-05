Знаменитий український музикант Сергій Бабкін вийшов на зв'язок вперше після операції в Австрії

Як передає Politeka.net, 5 лютого зірка опинився на хірургічному столі, і медики спробували врятувати йому зір. Дружина артиста, Сніжана, виклала в сторіз "Instagram" скріншот листування з коханим.

Сергій Бабкін повідомив, що складна операція закінчилася, і поділився своїми емоціями у вигляді стікерів. "Як пройшло? Боляче? Як відчуваєш себе? Капець! Переживаю", - поцікавилася Сніжана. У відповідь співак відправив їй відео, на якому постав у білій масці і темних захисних окулярах.

"Зробили!!! Спасибі за мільйон ваших повідомлень!!! На зв'язку", - підписала скрін дружина виконавця.

Нещодавно Сергій Бабкін втратив близько 70% свого зору через запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки. Лікарі порадили терміново зробити операцію, проте ніхто в Україні не міг її провести. Тоді знаменитий артист відправився до Відня, де знайшлося необхідне обладнання.

Спочатку Сергій і Сніжана планували, що хірурги прооперують відразу два ока, проте це виявилося неможливим. Зараз сім'я змушена повернутися в Україну, а потім знову прилетіти до Австрії через три тижні. Спочатку Бабкін засмутилися, але незабаром поглянули на ситуацію більш оптимістично.

"І це дуже хороша новина, тому як, наприклад, не буде Локдауну у Відні і ми зможемо потрапити в музеї і магазинчики. Нехай буде так! Треба міняти все, що не за планом на прекрасну можливість", - розповіла Сніжана у своєму блозі.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розповів, як дізнався про рідкісну хворобу: "я знімався в...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін терміново покинув Україну разом з дружиною, хвилююче фото: «Дай бог...».

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна, що втрачає зір, захопила тим, як підбадьорює музиканта: «дуже ефектна».