Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе і розповіла про прем'єру

На фото зірка позувала в сукні чорного кольору, яке було частково прозорим. Дівчина сиділа на кріслі для глядачів, відвернувшись від камери. Світлана доповнила образ колготками і туфлями, хвалячись довгими ніжками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку Світлана була в аналогічному вбранні, але вже в чорно-білих тонах. Красуня взялася руками за талію, позуючи на тлі дерев.

"Прем'єра фільму" Північний вітер "(режисер Рената Литвинова)", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і засипали коментарями:

"А туфельки то з коробочки вчорашньої, стежимо, стежимо....", "Сукня неймовірна. З Прем'єрою!", "Дюймовочка", " коли буде в прокаті?", "Царствено красиво"," яка ж ви фантастична","яка красива жінка".

Ми писали, що російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах «Квартал 95», вразила красою в чорній сукні.

Так, красуня була присутня на прем'єрі нового фільму зі своєю участю. Для "виходу в світ" знаменитість вибрала чорне облягаюче плаття, а ідеальна зачіска лише додала пікантності фотографії.

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