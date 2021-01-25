Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя на светском мероприятии

На фото Ходченкова показалась в комбинезоне с поясом на талии.. Девушка стояла на красной дорожке, взявшись рукой за бедро, а волосы оставила распущенными. Светлана дополнила образ украшением на шее, а сама смотрела в объектив камеры. На втором снимке Светлана уже показалась более близко, хвастаясь своей безупречной внешностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Золотой орел", - подписала тегом снимки Ходченкова.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая яркая актриса Российского кино!", "В сто тысяч звезд сиял Мосфильм от Вашей красоты", "Шикарный лук Светлана", "Изысканно!" Взгляд огонь", "Безумно красивая", "Обожаю вас", "Очень красивая", "Самая красивая на планете", "Светлана прекрасная", "Самая красивая актриса российского кино", "Самая красивая девушка, люблю Вас и вдохновляюсь".

Сообщалось, что известная актриса и звезда фильмов студии "Квартал 95" Светлана Ходченкова устроила пикантную фотосессию в постели в честь своего дня рождения.

На своей странице в Instagram знаменитая блондинка разместила смелые кадры, на которых она предстала в приспущенной белой рубашке.

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