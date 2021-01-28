Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя перед тренировкой

На фото Светлана позирует в шортиках и топе. Звезда стояла возле пилона, хвастаясь идеальной фигурой. Ходченкова прижалась к стенке, позируя довольно далеко от фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Якорь мне в бухту, сеньорита, вы великолепна", "Огонь, моя мечта заняться этим видом спорта", "Прямо скажу, что ... - удивлен, какая молодец", "Ммм, решили освоить навыки в новой профессии ) что же, похвально", "Это очень сложно, вы крутая", "Оооо, супер! Наконец-то pole dance отправляется в массы)", "Если бы тысячи художников работали в течение тысячи лет, они вряд ли бы смогли создать произведение искусства, превосходящее всю глубину твоей женственной красоты", "Пойду удавлюсь от зависти".

Мы писали, что известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", поделилась эффектным фото в платье с обнаженными плечами.

Светлана позирует в платье, которое она приспустила вниз, обнажив плечи. При этом у нее очень объемная прическа и странно отставленная вперед рука, из-за чего актрису на этом фото сравнили с героиней какого-то фильма ужасов.

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