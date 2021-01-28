Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя перед тренировкой
На фото Светлана позирует в шортиках и топе. Звезда стояла возле пилона, хвастаясь идеальной фигурой. Ходченкова прижалась к стенке, позируя довольно далеко от фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Якорь мне в бухту, сеньорита, вы великолепна", "Огонь, моя мечта заняться этим видом спорта", "Прямо скажу, что ... - удивлен, какая молодец", "Ммм, решили освоить навыки в новой профессии ) что же, похвально", "Это очень сложно, вы крутая", "Оооо, супер! Наконец-то pole dance отправляется в массы)", "Если бы тысячи художников работали в течение тысячи лет, они вряд ли бы смогли создать произведение искусства, превосходящее всю глубину твоей женственной красоты", "Пойду удавлюсь от зависти".
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Мы писали, что известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", поделилась эффектным фото в платье с обнаженными плечами.
Светлана позирует в платье, которое она приспустила вниз, обнажив плечи. При этом у нее очень объемная прическа и странно отставленная вперед рука, из-за чего актрису на этом фото сравнили с героиней какого-то фильма ужасов.
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