Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда "Квартал 95", показала себя в эффектном виде
На фото Светлана стоит в штанах и прозрачной блузке. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Ходченкова хвасталась стройной фигурой и аппетитными "подружками", которые можно разглядеть в декольте, благодаря чему кадр получился очень горячим и соблазнительный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Видел это во сне", "Королева российского кинематографа", "Самая красивая", "Прелесть", "Утонченная талантливая Дива!!!", "Самая красивая и шикарная девушка", "как хорошо, что ты родилась не в Средневековье, а то бы тебя там за твою красоту зажарили на костре".
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Мы писали, что 37-летняя актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", впечатлила ярким фото с подругами.
В кадре Светлана выделилась темным нарядом: длинноногая красавица позировала в черных классических брюках со стрелками, такого же цвета коротком топе и накинутом на плечо пиджаке, а также остроконечных туфельках.
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