Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя и рассказала о премьере

На фото звезда позировала в платье черного цвета, которое было частично прозрачным. Девушка сидела на кресле для зрителей, отвернувшись от камеры. Светлана дополнила образ колготками и туфлями, хвастаясь долгими ножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Светлана была в аналогичном наряде, но уже в черно-белых тонах. Красотка взялась руками за талию, позируя на фоне деревьев.

"Премьера фильма «Северный ветер» (режиссёр Рената Литвинова)", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и засыпали комментариями:

"А туфельки то из коробочки вчерашней, следим, следим....", "Платье невероятное. С Премьерой!", "Дюймовочка", "Когда будет в прокате?", "Царственно красиво", "Какая же вы фантастическая", "Какая красивая женщина".

Мы писали, что российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в фильмах «Квартал 95», поразила красотой в черном платье.

Так, красотка присутствовала на премьере нового фильма со своим участием. Для «выхода в свет» знаменитость выбрала черное облегающее платье, а идеальная прическа лишь добавила пикантности фотографии.

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