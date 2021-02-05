Українські актори Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан знову зіграли харизматичних героїв у популярному серіалі

Як пише Politeka.net, зовсім скоро на екранах покажуть нові серії "Папіка". На офіційній сторінці студії "Квартал 95" в соціальній мережі "Instagram" з'явилося спільне фото головних героїв.

Станіслав Боклан приміряв стильну сиву бороду в образі "діда" Олександра Меркулова, на знімку він здався в строгому чорному костюмі з білосніжною сорочкою і краваткою. Він придбав Дарину Петрожицьку в ролі названої внучки Єлизавети, красуня вбралася в чорну сукню зі скромним декольте і короткими рукавами, вона прикрасила шию золотистим намистом і зробила розкішну зачіску з кучериками. У такому вигляді Дарина притулилася до Станіслава і зробила селфі десь за лаштунками.

"Скучили за цією парочкою? Новий сезон серіалу "Папік" буде дивувати. Вже скоро", - пообіцяли творці серіалу.

Шанувальники проекту в коментарях зраділи анонсу і поділилися своїми емоціями в коментарях:

"Не можемо вже дочекатися"; "швидше б"; " Круто 👍 👍 👍 дуже чекаємо😍 😍 😍"; " його вже дозняли?"; "Дуже чекаю продовження"; " я скучила по одній людині на сцені. Хочеться, щоб все у нього було добре"; "Ну коли вже😍 😍".

Нагадаємо, Дарина Петрожицька з'явилася в компанії своєї колеги Анни Кошмал та інших зірок на зйомках серіалу «папік-2». Красуні позували перед дзеркалом з букетами квітів в руках і досить посміхалися.

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