Зірки ретельно приховують особисте життя, тому нерідко публіка навіть не здогадується, як артисти проводять час з сім'єю і дітьми

У артистів насичений робочий графік і кожен день вони намагаються демонструвати в Instagram лише частину свого життя. Останнім часом багато хто також стали ділитися трохи більш особистою інформацією і стали показувати дітей, про яких мало що відомо шанувальникам. Представляємо вашій увазі топ-фото батьків стиляг, які без розуму від своїх дітей:

Олексій Потапенко гордий батько своєї єдиної дитини, і хоча він одружений вже на співачці Каменських, а з матір'ю сина він розлучений, вони зберегли дуже теплі стосунки і навіть працюють разом. Швидко зростаючий Андрій у всьому наслідує свого зоряного тата, і вільний час проводить тільки з ним.

Український телеведучий Володимир Остапчук зі скандалом розлучився з першою дружиною, проте чоловік дуже забоїться про своїх дітей і намагається якомога частіше проводити з ними свій вільний час.

Зі своєю дружиною Оленою чоловік відносин не підтримує, але заради дітей пара намагається бути хорошим прикладом для дочки Емілії і крихітного сина Евана.

Влад Яма нещодавно розповів, що днями він з родиною відвідав місцеву ферму в Майамі. Разом з сином і коханою дружиною пара насолоджується по повній програмі.

"Як це неймовірно-показувати дитині на своєму прикладі, як можна радіти простим речам і отримувати задоволення від процесу разом. І що можна бути трохи дитиною, коли ти вже дорослий", – розповіла Лілія Яма.

Єдиний ведучий найголовнішого проекту про любов" Холостяк " Григорій Решетняк вже давно влаштував своє особисте життя. Артист часто публікує фотографії зі своєю щасливою сім'єю-дружиною Христиною, а також двома синами, Іваном і Дмитром. Артист дуже щасливий, тому не скупиться на емоції в постах.

У Каті Осадчої та Юрія Горбунова різниця у віці становить 13 років, але це не заважає їхньому щастю та особистому життю. Пара офіційно розписалася, щоб дитина народилася в шлюбі. Їх син Іван є гордістю батьків. Зараз, після народження дитини, вони активно діляться з шанувальниками їх спільними фотографіями в Instagram-акаунтах.

Довгі роки Дмитро Монатік приховував особисте життя від публіки. І тільки в 2017 році він вирішив відкрити завісу таємниці над своєю сім'єю. Разом з дружиною Іриною виховує двох синів. Своїми дітьми він захоплюється, а недавня відпустка сім'ї на Мальдівах буквально підкорив публіку. Дмитро дуже піклується про своїх дітей і не бажає піддавати їх життя зайвому обговоренню.

Нагадавши, Монатік запалив на публіці разом з підрослими синами, Дружина в повному захваті: "музиканти мої"

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