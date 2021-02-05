Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася кадрами зі своєї нової театральної вистави за участю Юрія Горбунова та лілії Ребрика
Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала новий пост у своєму Instagram.
Сумська розповіла, що зараз грає у виставі за мотивами творчості Антона Павловича Чехова. У цій виставі її колегами по сцені крім Горбунова і Ребрик стали Олексій Вертинський і Віталій Борисюк, образ якого доповнюють розкішні вуса.
"Спасибі, Київ! Вистава по Чехову "Ведмідь і пропозиція" дарує стільки позитиву!", - написала Сумська.
Вона поділилася відео з фрагментами виступу, а також своїм фото в образі і загальним знімком з акторами з гримерки. На фото всі артисти виглядають веселими і задоволеними.
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Шанувальники актриси тут же почали коментувати її пост.
"Як я скучила за театром! Ольга і Віталій, спасибі за ваш талант! Виставляйте частіше пжл відео з ваших вистав!", "Ну шикарна зачіска", "Браво!", "Олечка, ви прекрасні", "як ковток свіжого повітря!", "Вау прямо голлівудський склад", - пишуть українці.
Раніше ми писали, що Сумська опублікувала свіжі кадри в "сторіз" на своїй сторінці в Instagram, на яких постала в образі Лесі Українки.
"Цікавий проект ... в образі Лесі Українки", - підписала кадри актриса, на яких зображена в звукозаписній студії.
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