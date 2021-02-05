Обранець першої в Україні "Холостячки" Еллерт позмагався з Мішиною в розтяжці
Олександр Еллерт відвіз свою кохану Ксенію Мішину і дітей на відпочинок в Домініканську республіку і пара вже встигла побалувати фанатів соковитими пляжними знімками в Instagram. Але тепер Еллерт продемонстрував гнучкість "Холостячки" і спробував її скопіювати, пише Politeka.net.
Обранець "Холостячки" Мішиної у своєму Instagram Stories показав фанатам, наскільки гнучкою і витонченою є його кохана, особливо після купання в теплих океанських водах.
Ксенія Мішина, розгулюючи за номером в одному купальнику, мабуть, вирішила показати, на що здатне її тіло. Взявши приклад з відомих балерин, "Холостячка" встала на носочок і, піднявши одну ніжку високо над головою, повернулася до камери, щоб її сфотографував Еллерт. Щоб не впасти і утримати рівновагу, Ксенія Мішина сперлася спиною на розсувні двері і вхопилася двома руками за дверну раму.
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Але, оскільки Олександр Еллерт є сценаристом "Кварталу 95" і тісно пов'язаний з гумором, він і сам не проти пожартувати, тому обранець Мішиної вирішив трохи розважити шанувальників і спробував скопіювати позу своєї коханої, правда будучи в одних шортах.
Звичайно, гнучкість Еллерта залишає бажати кращого, оскільки він зміг "розтягнутися" тільки на рівень пояса: Олександр підняв ногу зовсім не високо, зате вирішив компенсувати нерозвинену розтяжку своєю харизмою. Еллерт міцно вчепився в раму і подивився в камеру самим звабливим поглядом, на який тільки могла розраховувати "Холостячка".
"Я думаю, тут все зрозуміло", - з гумором про себе написав Олександр Еллерт на знімку.
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