Избранник первой в Украине "Холостячки" Эллерт посоревновался с Мишиной в растяжке

Александр Эллерт увез свою возлюбленную Ксению Мишину и детей на отдых в Доминиканскую республику и пара уже успела побаловать фанатов сочными пляжными снимками в Instagram. Но теперь Эллерт продемонстрировал гибкость "Холостячки" и попытался ее скопировать, пишет Politeka.net.

Избранник "Холостячки" Мишиной в своем Instagram Stories показал фанатам, насколько гибкой и изящной является его любимая, особенно после купания в теплых океанских водах.

Ксения Мишина, разгуливая по номеру в одном купальнике, видимо, решила показать, на что способно ее тело. Взяв пример с известных балерин, "Холостячка" встала на носочек и, подняв одну ножку высоко над головой, повернулась к камере, чтобы ее сфотографировал Эллерт. Чтобы не упасть и удержать равновесие, Ксения Мишина оперлась спиной на раздвижные двери и ухватилась двумя руками за дверную раму.

Но, так как Александр Эллерт является сценаристом "Квартала 95" и тесно связан с юмором, он и сам не прочь подшутить, поэтому избранник Мишиной решил немного развлечь поклонников и попытался скопировать позу своей любимой, правда будучи в одних шортах.

Конечно, гибкость Эллерта оставляет желать лучшего, так как он смог "растянуться" только на уровень пояса: Александр поднял ногу совсем не высоко, зато решил компенсировать неразвитую растяжку своей харизмой. Эллерт крепко вцепился в раму и посмотрел в камеру самым манящим взглядом, на который только могла рассчитывать "Холостячка".

"Я думаю, тут все понятно",- с юмором о себе написал Александр Эллерт на снимке.

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