Настя Каменських підкорила шанувальників своєю фігурою в яскравих купальниках

На початку року популярна українська співачка встигла злітати на Мальдіви зі своїм чоловіком Потапом. На одній з фанатських сторінок вирішили вибрати, в якому зі своїх купальників Каменських виглядала найкраще на фото з відпочинку.

Так, на знімках красуня постала в двох схожих моделях купальника: з топіком і трусами з високою посадкою. Їх головною відмінністю став колір: один з купальників був неоново-жовтим, а другий – яскраво-рожевим. Обидва кольори красиво підкреслюють засмагу співачки, роблячи її ще більш привабливою.

На знімках Каменських безтурботно веселиться на пляжі на тлі блакитного моря.

Шанувальники красуні активно обговорюють її пляжні образи. Судячи з усього, більшості більше до душі жовтий варіант. Фанати не могли не оцінити і фігуру артистки.

"без купальника було б краще", "ви крута, що досягли такого виду, звичайно Жовтий", "Так він же однаковий.. просто кольори різні.. а за кольорами відмінні обидва", "Тю я б одягла верх рожевий а низ салатовий або навпаки", "обидва круті!", "Чекаємо битву без купальників, home video з Потапом в хорошій якості", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, як закоханий Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною, в Мережу злили відео: "Зробити хр*нь".

Як повідомляла Politeka, Каменських в білизні з підв'язками перевершила себе, відкинувши пристойності на зйомці: "Це не для дітей вже".

Також Politeka писала, що Каменських без макіяжу в розтягнутому светрі вразила незвичайним захопленням: "Заяву на Потапа катаєш?".