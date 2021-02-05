Настя Каменских покорила поклонников своей фигурой в ярких купальниках

В начале года популярная украинская певица успела слетать на Мальдивы со своим мужем Потапом. На одной из фанатских страниц решили выбрать, в каком из своих купальников Каменских выглядела лучше всего на фото с отдыха.

Так, на снимках красотка предстала в двух похожих моделях купальника: с топиком и трусами с высокой посадкой. Их главным отличием стал цвет: один из купальников был неоново-желтым, а второй – ярко-розовым. Оба цветы красиво подчеркивают загар певицы, делая ее еще более привлекательной.

На снимках Каменских беспечно веселится на пляже на фоне лазурного моря.

Поклонники красотки активно обсуждают ее пляжные образы. Судя по всему, большинству больше по душе желтый вариант. Фанаты не могли не оценить и фигуру артистки.

«без купальника было бы лучше», «Вы крутая, что достигли такого вида, конечно желтый», «Так он же одинаковый.. просто цвета разные.. а по цветам отличные оба», «Тю я б одела верх розовый а низ салатовый или наоборот», «Оба крутые!», «Ждём битву без купальников, home video с Потапом в хорошем качестве», - пишут в комментариях.

Напомним, как влюбленный Потап уговорил Настю Каменских стать его женой, в Сеть слили видео: "Сделать хр*нь".

Как сообщала Politeka, Каменских в белье с подвязками превзошла себя, отбросив приличия на съемке: "Это не для детей уже".

Также Politeka писала, что Каменских без макияжа в растянутом свитере впечатлила необычным увлечением: "Заяву на Потапа катаешь?".