Настя Каменских покорила поклонников своей фигурой в ярких купальниках
В начале года популярная украинская певица успела слетать на Мальдивы со своим мужем Потапом. На одной из фанатских страниц решили выбрать, в каком из своих купальников Каменских выглядела лучше всего на фото с отдыха.
Так, на снимках красотка предстала в двух похожих моделях купальника: с топиком и трусами с высокой посадкой. Их главным отличием стал цвет: один из купальников был неоново-желтым, а второй – ярко-розовым. Оба цветы красиво подчеркивают загар певицы, делая ее еще более привлекательной.
На снимках Каменских беспечно веселится на пляже на фоне лазурного моря.
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Поклонники красотки активно обсуждают ее пляжные образы. Судя по всему, большинству больше по душе желтый вариант. Фанаты не могли не оценить и фигуру артистки.
«без купальника было бы лучше», «Вы крутая, что достигли такого вида, конечно желтый», «Так он же одинаковый.. просто цвета разные.. а по цветам отличные оба», «Тю я б одела верх розовый а низ салатовый или наоборот», «Оба крутые!», «Ждём битву без купальников, home video с Потапом в хорошем качестве», - пишут в комментариях.
Напомним, как влюбленный Потап уговорил Настю Каменских стать его женой, в Сеть слили видео: "Сделать хр*нь".
Как сообщала Politeka, Каменских в белье с подвязками превзошла себя, отбросив приличия на съемке: "Это не для детей уже".
Также Politeka писала, что Каменских без макияжа в растянутом свитере впечатлила необычным увлечением: "Заяву на Потапа катаешь?".