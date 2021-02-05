Артист "Дизель шоу" Єгор Крутоголов здивував своїм виглядом, опинившись за гратами

Нові несподівані фото з'явилися на сторінці проекту в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, шанувальникам розповіли, що їх чекають нові серії скетчкому «На трьох».

"Ви побачите сміховинні замальовки з життя: на СТО і у відділенні поліції, на пляжі і в лікарні, в аптеці і на посту ДАІ...де найвеселіше? Та скрізь, де з'являються ваші улюблені персонажі, такі смішні і впізнавані", - йдеться в пості.

На фото артисти дійсно постали в впізнаваних образах. Так, Олександр Бережок перевтілився у працівника СТО, Дмитро Танкович - у лікаря, Вікторія Булітко - у співробітницю банку, а Яна Глущенко – у спокусливу аптекарку.

Однак, мабуть самим колоритним став образ Єгора Крутоголова. Він виявився бандитом, який потрапив за грати. Для більшого попадання в характер персонажа артист приміряв чорний спортивний костюм і товстий золотий ланцюжок. У такому вбранні він дійсно виглядає як бувалий рецедивіст.

Шанувальники гумористів бурхливо відреагували на новий пост в коментарях.

"Наші найдорожчі!!!! Наш Дизель шоу!", "Круто", "класно, дуже чекаю. Сонечка ви улюблені", "чекаємо Дизель, ви кращі", "Люблю Булітку", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель Шоу" в спокусливому образі перевершила Мерилін Монро: "Балована попалася".

Як повідомляла Politeka, Крутоголов з "Дизель Шоу" показав красуню-дружину з дітьми і розкрив секрети особистого життя: "Вона один раз скаже...".

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