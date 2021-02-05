Звезда «Дизель шоу» Егор Крутоголов показал свою семью

Артист вместе с женой, Екатериной, и с сыновьями, Львом и Максимом, отдыхал на Мальдивах, пишет Politeka.net. Звезда "Дизель шоу" показывал, как проводит время в своем Инстаграм.

Кроме того, снимки появились и в официальной группе программы. Так, в одной из последних публикаций Крутоголов появился не только со своим семейством, но и откровенно рассказал о запоминающемся поступок.

"В канун самого романтичного праздника, Дня всех влюбленных, «дизели» рассказывают о самых запоминающихся поступках для своих вторых половинок💖 Первым историей поделился Егор Крутоголов", - говорится в сообщении.

По словам артиста, он не считает себя романтиком, однако старается обеспечить свою возлюбленную комфортом.

"Люблю впечатлять и удивлять Катю. Если она один раз скажет, что ей что-то нравится, я ей это подарю. Мне не нужно повторять два раза, делать намеки и сочинять сложные схемы! Если я чувствую, что она устала от обыденности, предлагаю поехать отдохнуть", - рассказал актер.

Также Егор рассказал, что сейчас для жены лучший подарок, когда он проводит время с младшим сыном, а тем временем Екатерина займется своими делами.

"Самое же большое умиление у неё вызывают моменты, когда я мою Максу попку. Мужчины, кажется, это круче, чем принести завтрак в постель!

Будьте романтиками и цените своих любимых каждый день😉 И не забывайте, что на 14 февраля все-таки лучше сделать подарок!", - поделился "дизель".

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