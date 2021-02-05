Артист «Дизель шоу» Егор Крутоголов удивил своим видом, оказавшись за решеткой
Новые неожиданные фото появились на странице проекта в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, поклонникам рассказали, что их ждут новые серии скетчкома «На Троих».
«Вы увидите уморительные зарисовки из жизни: на СТО и в отделении полиции, на пляже и в больнице, в аптеке и на посту ГАИ…Где веселее всего? Да везде, где появляются ваши любимые персонажи, такие смешные и узнаваемые», - говорится в посте.
На фото артисты действительно предстали в узнаваемых образах. Так, Александр Бережок перевоплотился в работника СТО, Дмитрий Танкович – во врача, Виктория Булитко – в сотрудницу банка, а Яна Глущенко – в соблазнительную аптекаршу.
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Однако, пожалуй самым колоритным стал образ Егора Крутоголова. Он оказался бандитом, который попал за решетку. Для большего попадания в характер персонажа артист примерил черный спортивный костюм и толстую золотую цепочку. В таком наряде он действительно выглядит как бывалый рецедивист.
Поклонники юмористов бурно отреагировали на новый пост в комментариях.
«Наши самые дорогие!!!! Наш Дизель шоу!», «Круто», «Классно, очень жду. Солнышки вы любимые», «Ждем Дизель, вы лучшие», «Люблю Булитку», - пишут люди.
Напомним, Булитко из "Дизель Шоу" в соблазнительном образе превзошла Мэрилин Монро: "Балованная попалась".
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