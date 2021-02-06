Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала молодіжний образ в компанії зухвалих хлопців
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим колоритним фото на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото Дорофєєва постала в епатажному образі. Співачка одягла широкі білі джинси і коротку білу маєчку. Головними акцентами в її вбранні стали стильна рожева панамка і рожеві босоніжки на товстому каблуці, які відразу ж привертають до себе увагу. Вся справа в тому, що взуття співачки виявилося «хутряним».
Компанію Наде на фото склали хлопці з групи U_C. Троє виконавців на контрасті з Дорофєєвою одягнені у все чорне. Їх образу доповнюють товсті ланцюжки і чорні шапки. Всі четверо артистів демонструють свої численні татуювання.
"Я навшпиньки, типулі на тапочках", - підписала знімок співачка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.
"На стилі", "які ж ви всі тут милі і красиві", "блін, ну босоніжки взагалі відпад", "Офігенні", "неймовірні", "Богиня поясніть свою офігенність", "це шалено круто", "я звичайно не ідеал, але і ви все не туфлі Наді)", "туфлі з одного боку класні, але з іншого трохи моторошні", - пишуть люди.
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