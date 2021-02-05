В сети сравнили стиль известной украинской певицы Нади Дорофеевой на заре карьеры и сегодня

Сегодня Надя Дорофеева привлекает внимание ярким стилем и имиджем, но многие все еще не могут забыть, какой яркой была звезда на старте своей карьеры. В паблике "Зірковий шлях" в Instagram показали разницу между Дорофеевой в составе группы "Время и Стекло" и певицей, строящей сольную карьеру, пишет Politeka.net.

В Сети представили коллаж из двух снимков Нади Дорофеевой, чтобы сравнить, насколько изменилась внешность фаворитки миллионов украинцев. За это время певица успела несколько раз изменить цвет волос и саму прическу, а также поменять вкусы в одежде.

На первом снимке Надя Дорофеева впечатляет с первой секунды своими огненными рыжими волосами со светлыми прядями у лица. Длинные волосы мягкими и упругими волнами спускаются на плечи и ласкают нежную шею, а тонкая рубашка без рукавов подчеркивает хрупкие и изящные формы певицы. К тому же крохотные джинсовые шортики акцентируют внимание на стройных ножках.

На втором снимке Надя Дорофеева предстала уже с темными ровными волосами с легким русым отливом. Звезда приподняла руки и закинула их за голову, позируя в белом кашемировом свитере и оригинальных светлых брюках широкого кроя и с завышенной талией. В образе Дорофеевой появилось больше дерзости и провокации, о чем говорит ее поза и взгляд, который стал более тяжелым, а формы - еще более стройными.

Свою оценку переменам во внешности дали поклонники певицы, отметив, что она слишком худая. Также они сравнили ее с другими знаменитостями.

"На первой фотке похожа на Оксану Марченко", "Пусть просто поест хоть что-то", "Взяли второе фото, где она не выспалась просто", "Анастасия Стоцкая привиделась", "Тогда было меньше понтов и больше одежды", "Мне больше @nadyadorofeeva нравится так, как сейчас выглядит, шикарно",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, Дорофеева, забыв о Дантесе, полезла на руки к другому, пикантное видео с Позитивом: "У нас там есть..."

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнила пышным бюстом в глубоком декольте, забыв о скромности: "Давай рекламу белья..."

Также Politeka писала, что похудевшая Дорофеева задрала ноги и засмущала шаловливыми позами в квартире: "Дантес объедает"