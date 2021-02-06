Известная украинская певица Надя Дорофеева показала молодежный образ в компании дерзких парней
Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым колоритным фото на своей странице в Инстагарм.
На фото Дорофеева предстала в эпатажном образе. Певица надела широкие белые джинсы и короткую белую маечку. Главными акцентами в ее наряде стали стильная розовая панамка и розовые босоножки на толстом каблуке, которые сразу же привлекают к себе внимание. Все дело в том, что обувь певицы оказалась «меховой».
Компанию Наде на фото составили парни из группы U_C. Трое исполнителей на контрасте с Дорофеевой одеты во все черное. Их образу дополняют толстые цепочки и черные шапки. Все четверо артистов демонстрируют свои многочисленные татуировки.
«Я на цыпочках, типули на тапочках», - подписала снимок певица.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«На стиле», « Какие же вы все тут милые и красивые», «Блин, ну босоножки вообще отпад», «Офигенные», «Невероятные», «Богиня обьясните свою офигенность», «Это безумно круто», «Я конечно не идеал, но и вы все не туфли Нади)», «Туфли с одной стороны классные, но с другой немного жутковаты», - пишут люди.
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