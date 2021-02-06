Популярна українська співачка Настя Каменських в романтичному образі розповіла про важливість любові для кожної людини
Напередодні Дня Всіх Закоханих зірка поділилася в Instagram емоційним постом на злободенну тему. Про це пише Politeka.net.
"Любов - найпрекрасніше почуття і його хочеться проживати і дарувати кожен день свого життя. А зараз, напередодні найромантичнішого свята в році, бажання говорити, слухати, співати і читати про любов стає ще сильніше!", - написала співачка.
Свою публікацію вона супроводила милим фото, на якому позує в незвично ніжному для себе образі. Так, співачка одягла блідо-бузковий костюм, родзинкою якого став топ з рукавами-ліхтариками і глибоким декольте.
Волосся співачка зібрала в тугий пучок з вибиваються завитими локонами. Доповнив її образ легкий макіяж.
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Співачка також запропонувала шанувальникам розповісти, що для них означає любов.
Фанати Каменських тут же відреагували на її публікацію.
"Любов для мене - це взаєморозуміння, турбота і теплота почуттів між двома люблячими серцями", "яка ти чарівна", "Любов-це гармонія", "неймовірна", "неймовірно красива", "ти найкраща, бажаю щастя здоров'я і всього самого найкращого", "як ви схудли?» ,- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, як закоханий Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною, в Мережу злили відео: "Зробити хр*нь".
Як повідомляла Politeka, Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських.
Також Politeka писала, що фігуриста Каменських в латексних лосинах показала свої "бутони" на морозі: "Oh my god яка красуня".