Популярна українська співачка Настя Каменських в романтичному образі розповіла про важливість любові для кожної людини

Напередодні Дня Всіх Закоханих зірка поділилася в Instagram емоційним постом на злободенну тему. Про це пише Politeka.net.

"Любов - найпрекрасніше почуття і його хочеться проживати і дарувати кожен день свого життя. А зараз, напередодні найромантичнішого свята в році, бажання говорити, слухати, співати і читати про любов стає ще сильніше!", - написала співачка.

Свою публікацію вона супроводила милим фото, на якому позує в незвично ніжному для себе образі. Так, співачка одягла блідо-бузковий костюм, родзинкою якого став топ з рукавами-ліхтариками і глибоким декольте.

Волосся співачка зібрала в тугий пучок з вибиваються завитими локонами. Доповнив її образ легкий макіяж.

Співачка також запропонувала шанувальникам розповісти, що для них означає любов.

Фанати Каменських тут же відреагували на її публікацію.

"Любов для мене - це взаєморозуміння, турбота і теплота почуттів між двома люблячими серцями", "яка ти чарівна", "Любов-це гармонія", "неймовірна", "неймовірно красива", "ти найкраща, бажаю щастя здоров'я і всього самого найкращого", "як ви схудли?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, як закоханий Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною, в Мережу злили відео: "Зробити хр*нь".

Як повідомляла Politeka, Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських.

Також Politeka писала, що фігуриста Каменських в латексних лосинах показала свої "бутони" на морозі: "Oh my god яка красуня".