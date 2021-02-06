Популярний український співак Дмитро Монатік насмішив шанувальників кадрами з довгоногою красунею

Артист поділився коротким відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net, На кадрах співак показав, як легко відволікається під час розмови.

Так, на відео Монатік розповідає щось на камеру, коли за його спиною проходить молода довгонога дівчина. Співак повертається в її бік, а потім не може стримати щасливу посмішку.

Після цього вставлений вже інший фрагмент відео, на якому артист забавно сміється, нагадуючи персонажа з мультика.

"Озираючись на... минулий тиждень...І радію майбутнім вихідним!",- підписав кадри Монатік.

Свій пост він також супроводив хештегом: "Коли ти проходиш повз, мила".

Відзначимо, що Відео з дівчиною подивилася і дружина співака.

"Діма, Діма", - написала вона в коментарях, супроводивши свої слова сміються смайликами. По всій видимості, її така реакція чоловіка на іншу красуню не бентежить.

Шанувальники співака тут же почали коментувати його відео.

"Скільки тепла в цій посмішці", "у неї молотки замість каблуків", "Діма чого не сказав спину нехай вирівняє і голову підніме", "обожнюю ваш сміх", "наслідки корони", "сміх вбив просто", "Монатік, ти кращий виконавець", "такий класний", "обожнюю", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, спекотна дружина Монатіка схвилювала Дорофєєву і Нікітюк розкутим виглядом в купальнику: "Вау, що це за...".

Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка попустувала на безлюдному пляжі і заворожила видом в купальнику.

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