Его реакцию можно понять

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик насмешил поклонников кадрами с длинноногой красавицей

Артист поделился коротким видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net, На кадрах певец показал, как легко отвлекается во время разговора.

Так, на видео Монатик рассказывает что-то на камеру, когда за его спиной проходит молодая длинноногая девушка. Певец поворачивается в ее сторону, а затем не может сдержать счастливую улыбку.

После этого вставлен уже другой фрагмент видео, на котором артист забавно смеется, напоминая персонажа из мультика.

«Оглядываясь на... прошедшую неделю...И радуюсь предстоящим выходным!», - подписал кадры Монатик.

Свой пост он также сопроводил хештэгом: «Когда ты проходишь мимо, милая».

Отметим, что видео с девушкой посмотрела и жена певца.

«Дима, Дима», - написала она в комментариях, сопроводив свои слова смеющимися смайликами. По всей видимости, ее такая реакция мужа на другую красотку не смущает.

Поклонники певца тут же принялись комментировать его видео.

«Сколько тепла в этой улыбке», «У нее молотки вместо каблуков», «Дима чего не сказал спину пусть выровняет и голову поднимет», «Обожаю ваш смех», «Последствия короны», «Смех убил просто», «Монатик, ты лучший исполнитель», «Такой классный», «Обожаю», - пишут в комментариях.

Напомним, знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за...".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика порезвилась на безлюдном пляже и заворожила видом в купальнике.

Также Politeka писала, что Монатик зажег на публике вместе с подросшими сыновьями, жена в полном восторге: "Музыканты мои".