Відомий український ведучий Юрій Горбунов похвалився своїм зимовим подвигом

Як повідомляє Politeka.net, популярний шоумен і чоловік Катерини Осадчої поділився постом, в якому розповів про своє важливе досягнення.

Як відомо, на українських дорогах в холодну пору року автомобілі швидко втрачають презентабельний вигляд через бруд. З іншого боку, завдяки цьому їх чистий вигляд приносить власникам ще більше задоволення.

Так, Горбунов вирішив похвалитися своїм недавно вимитим авто. При цьому, він знайшов вельми пікантне порівняння для цього явища.

"Чисто вимита машина після дощів для мене як ерогенна зона! Не дарма кажуть чисте авто - обличчя водія!", - написав ведучий.

Він поділився відповідним фото, на якому позує зі своєю машиною. На доказ її чистоти Горбунов навіть сперся на капот у своїй світло-кремовій куртці.

Підписники ведучого тут же бурхливо відреагували на його новий пост.

"Хороший понт дорожче грошей", "для мене у чоловіка ідеально чисте взуття, це ознака охайності", "потрібно і самому помити", "Горбунов супер і з машиною і без. Щастя вам з Катюшею", "на чисту машину і білою курточкою не гріх спертися", "Аха ха ха, понти, сміх на палиці!", "Ах, який чоловік", - пишуть люди.

Нагадаємо, "вагітна" Осадча і Горбунов побалували себе делікатесами, не доступними більшості українців: "А скільки ще буде!".

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