Актриса Ксенія Мішина показала, як розважається з Олександром Еллертом на відпочинку

Як передає Politeka.net, новим знімком артиста поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Раніше Мішина разом зі своїм сином Платоном і переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом вирушили у відпустку в Домініканську Республіку.

За словами актриси, поїздка стала для неї "подорожжю душі".

"Валятися під пальмами, пити кокоси, згоряти на сонці, пірнати в океані, кричати від печіння солі в очах, об'їдатися фруктами, канючити у Еллерта красиву фотку, міняти купальники, ходити босоніж, не хотіти засипати, хотіти рано прокидатися, відчувати запах теплого вітру, насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися коханими ... Все, що представляла тепер в моєму просторі! Люблю, дякую", - повідомила Мішина в підписі до знімка з райським пейзажем.

На опублікованому кадрі вона позувала, лежачи на пляжі в купальнику і капелюшку.





Знімок припав до душі Еллерту.

"Завтра я буду просити таку фотку", - повідомив Олександр, на що отримав ствердну відповідь від своєї коханої.

"Проси, що хочеш", - написала Ксенія.

Шанувальникам актриси також сподобався пейзаж і вони не скупилися на схвальні коментарі.



"Ксю, це дуже сильно видно! Ви всі такі щасливі! Такі молодці, що саме таким складом поїхали у вашу першу подорож! У вас посмішка не сходить з облич! Це і є - щастя! Ви це заслужили", " яка ж ви класна сім'я.Ось так виглядає щастя...Дуже рада за Вас", - писали під знімком Ксенії.

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