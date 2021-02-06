Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча підкорила стильним образом на зйомках нового сезону передачі «Світське життя»

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка анонсувала новий сезон шоу і показала, хто стане гостем її студії. Героєм програми став колега і друг телеведучої, музикант і продюсер Дмитро Монатік.

На фото струнка Осадча позувала в ефектних червоних штанях з розрізами і шапочці в тон штанів. Образ красуня доповнила блакитним піджаком, який зробив акцент на талії зірки. Поруч з телеведучою стояв Монатік в укорочених чорних штанях і блакитному об'ємному піджаку.

Варто відзначити, що чоловік зірки Юрій Горбунов в цьому проекті залишився не при справах, адже Осадча давно веде «Світське життя» сама. При цьому на інших шоу "1+1" Горбунов і Осадча часто з'являються разом.

На свіжому фото видно, що зірка розцвіла і стала добрішою поруч з Монатіком. Судячи з усього, Катя дуже рада запуску нового сезону шоу, завдяки якому її знають в Україні.

Раніше ми писали, що Осадча з'явиться в новому випуску в неймовірно красивій червоній сукні. Артистка зізналася, що не втомлюється ставити собі нові цілі, хоч передачі вже і більше 15 років.

Нагадаємо, що Монатік запалив на публіці разом з дорослими синами, дружина в повному захваті: "музиканти мої".

Як повідомляла Politeka, Осадча покрасувалася безсоромним декольте на сходах, Горбунов може пишатися:"як принцеса".

Також Politeka писала, що Осадча у вечірньому вбранні внесла ясність про свою вагітність і важливі зміни: "вже скоро...".