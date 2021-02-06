Голлівудська актриса Анджеліна Джолі без зайвої скромності блиснула своїми округлими формами

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Джолі постала у вельми спокусливому образі. Красуня сиділа на підлозі в світлій блискучій сукні. Наряд розстебнувся і мало не злетів з актриси, але вона встигла його вчасно утримати. Джолі щиро сміялася і тримала сукню, але, все ж, не змогла повністю врятувати свою гідність. Пишні груди актриси сором'язливо виглядали з розрізу, зводячи з розуму шанувальників зірки.

У коментарях фани залишили масу приємних слів для свого кумира.

"Ну як не соромно?", "Обожнюю її", "Анджеліна, ти моя дівчинка", "чуттєва Діва", "ти така мила", "спокусливо", "Красиво і чуттєво", "Ти все, що міг побажати барон", "ви привабливі", "найкрасивіша істота в світі", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Джолі із задоволенням побешкетувала на підлозі. Це було видно по її задоволеному обличчю. Зараз актриса віддає перевагу більш стриманим фотосесіям і з'являється на людях в скромних нарядах. Образ актриси сильно змінився після 30 років, коли у неї з'явилася сім'я і діти.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила видом без ліфчика, пікантні фото:"все ще світиться".

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