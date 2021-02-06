Голливудская актриса Анджелина Джоли без лишней скромности сверкнула своими округлыми формами

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Джоли предстала в весьма соблазнительном образе. Красотка сидела на полу в светлом блестящем платье. Наряд расстегнулся и чуть не слетел с актрисы, но она успела его вовремя удержать. Джоли искренне смеялась и держала платье, но, все же, не смогла полностью спасти свое достоинства. Пышная грудь актрисы стыдливо выглядывала из разреза, сводя с ума поклонников звезды.

В комментариях фаны оставили массу приятных слов для своего кумира.

«Ну как не стыдно?», «Обожаю её», «Анджелина, ты моя малышка», «Чувственная дива», «Ты такая милая», «Соблазнительно», «Красиво и чувственно», «Ты все, что мог пожелать барон», «Вы привлекательны», «Самое красивое существо в мире», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Джоли с удовольствием пошалила на полу. Это было видно по ее довольному лицу. Сейчас актриса предпочитает более сдержанные фотосессии и появляется на людях в скромных нарядах. Образ актрисы сильно изменился после 30 лет, когда у нее появилась семья и дети.

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