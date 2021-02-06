Українська співачка Настя Каменських здивувала зворушливим образом

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на фан-сторінці знаменитості в Instagram.



Зазначимо, Каменських 25 січня, повідомила про смерть батька Олексія Жмура. Він був спортсменом і музикантом. Артистка важко перенесла втрату рідної людини.

Тоді вона опублікувала відео з батьком, яке зняла на Новий Рік. У ньому вона ніжно обіймає тата, а він вітає шанувальників співачки з настанням 2021 року.





Співачка починає потроху приходити до тями, і не так давно представила публіці новий кліп, який присвятила покійному батькові.

Шанувальники співачки зворушили кадрами зі своєю улюбленицею, на якому вона посміхається крізь сльози, доданими за допомогою фільтра соцмережі.

"Повернися", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, як закоханий Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною, в Мережу злили відео:"зробити хр*нь".

Як повідомляла Politeka, Каменських в білизні з підв'язками перевершила себе, відкинувши пристойності на зйомці: "це не для дітей вже".

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