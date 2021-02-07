Актриса Ксенія Мішина здивувала розвагами на відпочинку

Як передає Politeka.net, новим відео артиста поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Раніше Мішина разом зі своїм сином Платоном і переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом вирушили у відпустку в Домініканську Республіку.

Пара весело проводить час і навіть взяла участь у "конкурсі".

"І ми присутні на чемпіонаті з позування для фотографій. У нас півфіналістка. У півфінал він дійшла сама, ось в такій позі", - оголосив Еллерт, чим викликав сміх коханої.

На цьому Олександр не зупинився, і почав міркувати про спільний відпочинок чоловіків і жінок.

"Що буде далі - ми не знаємо, але, по-моєму, всі судді віддають за цю позу вищий бал. Найкраща фотографія! Завдяки цій позі всі мужики можуть нормально відпочивати", - продовжив Олександр.

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