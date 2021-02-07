Актриса Ксения Мишина удивила развлечениями на отдыхе
Как передает Politeka.net, новым видео артиста поделилась на своей страничке в Instagram.
Ранее Мишина вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом отправились в отпуск в Доминиканскую республику.
Пара весело проводит время и даже приняла участие в "конкурсе".
"И мы присутствуем на чемпионате по позированию для фотографий. У нас полуфиналистка. В полуфинал он дошла сама, вот в такой позе", - объявил Эллерт, чем вызвал смех любимой.
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На этом Александр не остановился, и начал рассуждать о совместном отдыхе мужчин и женщин.
"Что будет дальше - мы не знаем, но, по-моему, все судьи отдают за эту позу высший бал. Наилучшая фотография! Благодаря этой позе все мужики могут нормально отдыхать", - продолжил Александр.
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