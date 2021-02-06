Популярна українська співачка Ані Лорак покрасувалася на морозі в легковажному образі

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото, на якому Лорак постала у вельми незвичайному вигляді. Красуня була одягнена в світлі джинси, светр і красиву червону куртку. Кумедний зимовий образ доповнювала шапка з бумбонами. Незважаючи на те, що на вулиці лежав сніг, Лорак вирішила розкрити куртку заради ефектного фото. Варто відзначити, що 42-річна співачка на фото виглядала дуже свіжо і молодо.

"Що ви найбільше любите в зимі? Особисто я думаю, краса це найголовніша родзинка цієї пори року. Згодні зі мною? Або вам до душі більше якась інша пора року?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях красуні залишили кілька приємних слів. Крім цього, шанувальники обговорили її легковажний наряд.

"Не холодно?", "Гарна снігуронька!", "Супер", "Красуня", «до чого ж хороша», "Одягайся, а то захворієш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак в подовженій сорочці подражнила апетитною фігуркою, стоячи біля дзеркала. Красуня відмовилася від макіяжу, показавши, як виглядає насправді.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала самий сік у сукні з пікантними вирізами:"як дівчинка".

Як повідомляла Politeka, оголена Ані Лорак приголомшила видом посеред вулиці, прикрившись ковдрою: "це відео особливе...".

Також Politeka писала, що постільні втіхи Ані Лорак з коханим "шалунішкой" виклали в Мережу:"Ой, хто це тут у нас? Тигр, лев...".