Популярная украинская певица Ани Лорак покрасовалась на морозе в легкомысленном образе

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, на котором Лорак предстала в весьма необычном виде. Красотка была одета в светлые джинсы, свитер и красивую красную куртку. Забавный зимний образ дополняла шапка с бумбонами. Несмотря на то, что на улице лежал снег, Лорак решила распахнуть куртку ради эффектного фото. Стоит отметить, что 42-летняя певица на фото выглядела очень свежо и молодо.

«Что вы больше всего любите в зиме? Лично я думаю, красота это самая необыкновенная изюминка этого времени года. Согласны со мной? Или вам по душе больше какое-нибудь другое время года?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях красотке оставили несколько приятных слов. Кроме этого, поклонники обсудили ее легкомысленный наряд.

«Не холодно?», «Красивая снегурочка!», «Супер», «Красотка», «До чего же хороша», «Одевайся, а то заболеешь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в удлиненной рубашке подразнила аппетитной фигуркой, стоя возле зеркала. Красотка отказалась от макияжа, показав, как выглядит на самом деле.

Напомним, что Ани Лорак показала самый сок в платье с пикантными вырезами: «Как девочка».

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