Популярна співачка Ані Лорак розповіла про "зворушливу історію кохання"

Кар'єра Ані Лорак вражає, адже талановита співачка змогла домогтися величезного успіху завдяки сильному голосу і неповторній зовнішності. Цього разу у своєму Instagram вона подякувала співаку Максу Барських і кліпмейкера Алана Бадоєва за одну зі своїх відомих робіт, пише Politeka.net.

Ані Лорак опублікувала подячний пост про кліп, який був знятий 5 років тому. Співачка назвала його зворушливою любовною історією і нагадала про те, наскільки він полюбився шанувальникам зірки.

На фотографіях Ані Лорак позує абсолютно оголеною посеред вулиці, де повз неї проїжджають автомобілі. Співачка загорнулася у велику ковдру, відкривши лише витончену спинку і точені плечі. Волосся зірки були підв'язані в недбалий пучок на маківці, а кілька пасом вибилися з зачіски і впали на обличчя Лорак. Попри холод і мокрий від дощу асфальт співачка самотньо продовжувала стояти на дорозі і співати про своє почуття.

Кадри, якими співачка розтривожила не одне чуйне серце шанувальників, були взяті з її кліпу до пісні "Утримай моє серце", який так талановито зняв Алан Бадоєв. Не менший внесок у цю роботу зробив і відомий співак Макс Барських, який написав знамениту пісню для Ані Лорак. Тому в 5-річний ювілей роботи зірка подякувала їм за цю роботу.

"Сьогодні картині "Утримай моє серце" виповнилося 5 років. У день зйомок ми, через 10 років, зустрілися з @alanbadoev, і в цьому творчому союзі народилася зворушлива любовна історія, яка вже зібрала близько 100 мільйонів переглядів на YouTube.

Для мене це відео особливе. @max_barskih, спасибі за таку пісню", - написала Ані Лорак у соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ані ЛОРАК (@anilorak)

Фанати співачки знову згадали кліп і написали багато компліментів під публікацією співачки.

"Чудовий кліп, чекаємо нових робіт!", "Обожнюю цей кліп і пісню! Завжди переглядаю з мурашками по всьому тілу", "Макс-автор слів? Нічого собі!", "Так, це шедевр", "Гімн тих, хто любить і страждає" ,"Це був вибух!", "Красуня, діва", "Яка ви красива", "Ого, 5 років...", "Барських вміє зробити хіт надовго",- написали фоловери.

Нагадаємо, постільні втіхи Ані Лорак з коханим "пустунчиком" виклали в Мережу: "Ой, хто це тут у нас? Тигр, лев..."

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