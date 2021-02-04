Певица Ани Лорак вызвала ажиотаж, побаловавшись в кровати в шелковом халатике. Звезда была не сама

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала себя в домашнем образе за приятным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, счастливая Каролина позировала в кремовом шелковом халате с цветочным принтом. Девушка лежала на боку на постели, играясь со своим любимцем - собачкой по кличке Тоша. Щенок породы мальтипу (помесь мальтийской болонки с той-пуделем) появился в семье певицы совсем недавно. Кличку малышу, к слову, придумала 9-летняя дочка певицы София.

"Милый шалунишка 🐾🐕🤗", - говорится в подписи.

Лорак протянула к песику руку, тот тут же стал кусаться и всячески "бороться", упав на спину и задрав лапки кверху.

"Ой, кто это тут у нас? Тигр, лев..., - сюсюкалась с любимцем Каролина. - "Я дикий лев!" Мой любимый... холесий мой, морда моя любимая..."

Пользователи, умиленные увиденным, кинулись комментировать:

"Живой плюшевый мишка😍"

"собачка милая! а Вы опять губы увеличили?"

"Не знаю, навiть, хто красивiший? Господиня чи песик? 😍"

Отметим, стоимость собак породы мальтипу составляет в среднем 100 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, кокетливая Лорак покорила внешностью почти без косметики и лишнего пафоса, позируя в одной черной рубашке перед зеркалом. Девушка стояла в огромной гардеробной.

"Какая же вы прекрасная😍😍", "Очень такого от Вас не хватало 🙏🏻💕 Как вы хорошо выглядите, Каролина 😍", "Каролина Вы истинная красавица, само очарование", "Вам 18?", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "Какой шальной".