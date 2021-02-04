Популярная певица Ани Лорак рассказала о "трогательной истории любви"

Карьера Ани Лорак впечатляет, ведь талантливая певица смогла добиться огромного успеха благодаря сильному голосу и неповторимой внешности. В этот раз в своем Instagram она поблагодарила певца Макса Барских и клипмейкера Алана Бадоева за одну из своих известных работ, пишет Politeka.net.

Ани Лорак опубликовала благодарственный пост о клипе, который был снят 5 лет назад. Певица назвала его трогательной любовной историей и напомнила о том, насколько он полюбился поклонникам звезды.

На фотографиях Ани Лорак позирует абсолютно обнаженной посреди улицы, где мимо нее проезжают автомобили. Певица завернулась в большое одеяло, открыв лишь изящную спинку и точеные плечи. Волосы звезды были подвязаны в небрежный пучок на макушке, а несколько прядей выбились из прически и упали на лицо Лорак. Несмотря на холод и мокрый от дождя асфальт певица одиноко продолжала стоять на дороге и петь о своем чувстве.

Кадры, которыми певица разбередила не одно чуткое сердце поклонников, были взяты из ее клипа к песне "Удержи мое сердце", который так талантливо снял Алан Бадоев. Не меньший вклад в эту работу сделал и известный певец Макс Барских, написавший знаменитую песню для Ани Лорак. Поэтому в 5-летний юбилей работы звезда поблагодарила их за эту работу.

"Сегодня картине "Удержи мое сердце" исполнилось 5 лет. В день съемок мы, спустя 10 лет, встретились с @alanbadoev, и в этом творческом союзе родилась трогательная любовная история, которая уже собрала около 100 миллионов просмотров на YouTube.

Для меня это видео особенное. @max_barskih, спасибо за такую песню",- написала Ани Лорак в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Фанаты певицы снова вспомнили клип и написали много комплиментов под публикацией певицы.

"Превосходный клип, ждём новых работ!", "Обожаю этот клип и песню! Всегда пересматриваю с мурашками по всему телу", "Макс - автор слов? Ничего себе!", "Да, это шедевр", "Гимн тех, кто любит и страдает", "Это был взрыв!", "Красотка, Дива", "Какая вы красивая", "Ого, 5 лет...", "Барских умеет сделать ХИТ надолго",- написали фолловеры.

Напомним, постельные утехи Ани Лорак с любимым "шалунишкой" выложили в Сеть: "Ой, кто это тут у нас? Тигр, лев..."

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