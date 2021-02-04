Співачка Ані Лорак викликала ажіотаж, побалувавшись в ліжку в шовковому халатику. Зірка була не сама

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала себе в домашньому образі за приємним заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, щаслива Кароліна позувала в кремовому шовковому халаті з квітковим принтом. Дівчина лежала на боці на ліжку, граючись зі своїм улюбленцем - собачкою на прізвисько Тоша. Щеня породи мальтіпу (помісь мальтійської болонки з той-пуделем) з'явилося в родині співачки зовсім недавно. Кличку малюкові, до речі, придумала 9-річна дочка співачки Софія.

"Милий шалунішка🐾 🐕 🤗", - йдеться в підписі.

Лорак простягнула до песика руку, той тут же став кусатися й всіляко "боротися", впавши на спину і задерши лапки догори.

"Ой, хто це тут у нас? Тигр, лев..., - сюсюкалася з улюбленцем Кароліна. - "Я дикий лев!" Мій улюблений... хольосій мій, морда моя улюблена..."

Користувачі, розчулені побаченим, кинулися коментувати:

"Живий плюшевий ведмедик😍"

"собачка мила! а ви знову губи збільшили?"

"Не знаю, навіть, хто красивіший? Господиня чи песик? 😍"

Зазначимо, вартість собак породи мальтіпу становить в середньому 100 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, кокетлива Лорак підкорила зовнішністю майже без косметики та зайвого пафосу, позуючи в одній чорній сорочці перед дзеркалом. Дівчина стояла у величезному гардеробі.

"Яка ж Ви прекрасна😍 😍", "дуже такого від вас не вистачало 🙏💕 як ви добре виглядаєте, Кароліна😍", "Кароліна Ви справжня красуня, сама чарівність", "вам 18?", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак показала, з ким проводить вечори після розлучення: "який Шалений".