У мережі обговорюють невичерпне джерело життєвої енергії і молодості Софії Ротару

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували кілька архівних фото зі співачкою, а також один більш свіжий знімок. На фото красуня виглядала неймовірно молодою і свіжою. Ротару сиділа за столом у шкіряній куртці. Її пряме волосся обрамляло обличчя, а яскравий макіяж надавав краси ефектній зовнішності співачки.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів, звернувши увагу на той факт, що Ротару за довгі роки своєї кар'єри практично не змінилася.

"Вічно молода, красива, чарівна Софія! Вас не наздоженуть)», «добрі очі», "красуня", " дуже подобаєтеся!", "Наша цариця Софія", - пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, на фан-сторінці з'явилися рідкісні архівні кадри з молодою зіркою, які в черговий раз підтвердили, що Ротару не старіє.

"Вокально-інструментальний ансамбль "Червона рута", - підписали архівні кадри автори аккаунта.

Також фани опублікували кадр з фільму "Де ти, любов?", в якому Ротару виконала головну роль.

"Красуня наша улюблена Софія Михайлівна Ротару", "Дивилася! Відмінно!", "Улюблений фільм, пісні заспівала до дірок", - відгукнулися шанувальники.

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