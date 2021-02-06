Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна захопила оригінальним образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених вдома. Артистка була одягнена в теплий світлий светр і спортивні вільні штани. На руках красуня тримала свого домашнього вихованця-собачку Бусю.
Особливу увагу привернула зачіска зірки, схожа на зачіску принцеси Леї з фільму «Зоряні війни». Правда, на Юлії вона виглядала набагато елегантніше і симпатичніше. Крім цього, з волосся співачки на її лобі був викладений незвичайний візерунок. Юлія ніжно посміхалася і позувала на камеру.
"Гріємося", - підписала фото артистка.
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У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів, як Юлії, так і її собаці.
"Яка кішечка", "дві улюблені намистинки", "Боже, Юль, таке диво, а не фото. Я задихаюся від ніжності", «мені одному здається, що у собакена очі занадто людські? Реінкарнація, чи що", "Мілота", «які ж ви гарненькі», "Два наших сонечка", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Юлія Саніна славиться своїми незвичайними образами. З самого початку існування групи The Hardkiss вона дивує шанувальників яскравими нарядами, зачісками і макіяжем.
Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" несподівано показала, як перетворюється перед зйомками:"Цукерка".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" підкорила цікавим образом і розкрила, чого їй не вистачає: "Боже, Юль...".
Також Politeka писала, що Юлія Саніна після таємничої поїздки без чоловіка з'явилася з відомим співаком-красенем:"більше не секрет".