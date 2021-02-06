Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася ніжним знімком, похвалившись ідеальною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Христина опублікувала красиве фото, на якому продемонструвала ніжний домашній образ. Теплі тони зробили зовнішність дівчини особливо ніжною і жіночною.

"Хочу всім побажати затишних вихідних! Хтось їх зустріне біля каміна, а хтось з батьками, можливо, хтось в обіймах коханих. Є ті, хто гріють попи на морях, а є, хто буде працювати не покладаючи рук, але в будь-якому випадку нехай ці дні будуть затишними і теплими для всіх Вас!",- підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і побажань.

"Вдалих покупок і гарного настрою!", "Ви прекрасна!", "Ви знаєте на Вас дуже приємно дивитися. Ви справжня і це притягує. Хороших вихідних», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлося і кілька злостивців, які регулярно пишуть дівчині образи з фейкових сторінок.

«У старості будеш самотня, все повернеться бумерангом! Горіти в пеклі тобі!» ,- написали під постом.

Втім, Христина не стала видаляти коментар. Вона вирішила відповісти кривднику, пожартувавши над ним.

"Там і зустрінемося", - парирувала красуня, насмішивши своїх шанувальників.

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