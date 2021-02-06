Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров похвалився відмінною фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував серію фото і відео зі спортзалу. Він був у прекрасному настрої. Світлий спортивний костюм, привезений з Китаю, підкреслив всю серйозність намірів зірки.

"Фізкульт-привіт, друзі! З дотриманням карантинних обмежень, після січневого локдауну вже можна ходити в спортклуби. Зараз людей пускають мало, в клубах вільно. Мене часто запитували, чи ходжу я "на спорт", - почав свій пост Комаров.

За його словами, влітку він любить влаштовувати пробіжку в лісі. Регулярно займатися спортом у телеведучого не виходить через щільний графік зйомок. Він зазначив, що професійно займався бодібілдінгом з 15 до 17 років. Зараз же займається виключно для здоров'я.

"Після школи я дуже швидко і настільки сильно захопився фотографією і журналістикою, що зі спортом довелося попрощатися (хоча тренер умовляв йти по цій лінії). Але підтримувати себе у формі я намагаюся. Люблю і сам процес, і відчуття крепатури. Тільки в свої 37 років дивуюся, як в 15-16 років брав штангу 50 кілограмів на жим лежачи просто для розминки, ставлячись до такої ваги скептично і з легкою насмішкою", - пожартував Комаров.

У коментарях чоловіка підтримали приємними компліментами і лайками. Пост оцінила навіть співачка Надія Дорофєєва.

"Фізкульт Привіт!!! Самий класний журналіст, ведучий", "У Вас стільки позитиву!! Ви Сонячна людина!", "Дмитро! Успіхів вам і здоров'я!", "Діма, ти завжди у формі! Все-таки ти мрієш про Еверест", - пишуть люди.

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