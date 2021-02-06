Зірка студії "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес подражнила шанувальників найсолодшою частиною тіла

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала сторіс, на якому послала фанам віртуальний поцілунок. Лера зняла себе дуже крупним планом, показавши ідеальне молоде обличчя без вад. Вона акцентувала увагу на пухких губах і виразних очах. Шанувальники не змогли залишити коментарі, але, напевно, прийшли в захват від солодких губ красуні.

Як відомо, Лера Товстолес - одна з провідних зірок «Жіночого кварталу». Крім цього, красуня підробляла моделлю і актрисою. Одного разу вона навіть брала участь у показі разом з Іриною Шейк. При цьому дівчина відучилася в інституті за спеціальністю «Фінанси та кредит». У "Кварталі" Лері найчастіше дають ролі моделі, коханки або поліцейської. До "кварталу" вона встигла засвітитися в "Лізі сміху" і "Розсміши коміка".

Раніше ми писали, що Лера Товстолес заворожила пластичними рухами на заняттях йогою. Дівчина дуже задоволена результатами. На кадрах, опублікованих в мережі, красуня показала, як плавно вигинає тіло, демонструючи відмінну розтяжку і гнучкість.

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