Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото зірка позує в леопардовій сукні і без білизни. Красуня знімала себе зверху, демонструючи пишний бюст. Омович доповнила образ прикрасами, які можна побачити на шиї. Волосся Олена залишила розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Як можна зрозуміти, дівчина вирішила прогулятися по пустелі Сахара. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарне плаття виглядає добре"," Доброго ранку, прекрасна"," Абсолютно чудово", " то фото, де можна сказати, що саме погляд вогонь. Вся увага саме на очі", "Вау, милі красиві очі і люблю леопарда, наряд бомба", "Лайк, моя мрія", "Хм, виглядати так повинно бути незаконно", "у тебе привабливі очі і красива фотографія", "Моя мила дівчина Олена, твій француз".

Ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, добре проводить час в Єгипті.

Дівчина приміряла білий костюм, більше нагадує спортивну білизну. Акуратний ліф з натуральної тканини підкреслив бюст шостого розміру з вигідного боку, а велосипедки з незвичайним дизайном показали худі ноги дівчини, роблячи акцент ще й на стрункій талії.

Нагадаємо, Українська Кардашьян спустила шорти і показала сідниці після збільшення

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян з'явилася на вулиці, ледь прикривши бюст шостого розміру

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян приголомшила виглядом без макіяжу і в занадто маленькому бікіні



