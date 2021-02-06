Популярний співак Філіп Кіркоров влаштував грандіозну тусовку в своєму американському особняку в Майамі

Звичайно, епатажний поп-співак, не міг не похвалитися фотознімками на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

"Де кращі тусовки?!

У нас вдома!🔥», - підписав кадри Кіркоров.

На вечірку Філіп Бедросович покликав своїх близьких друзів, серед запрошених відзначився репер Тіматі.

З ним посивілий Кіркоров зробив окреме фото, на котрому позував у білій футболці і чорній кепці.

Друге фото було груповим. Деякі гості позували на тлі двоповерхового особняка, одягнувши маски і респіратори, чи то боячись епідемії, чи то щоб їх не впізнали.

Фолловери почали коментувати зовнішній вигляд Кіркорова і його гостей.

"Філіп, красивий ви такий, чиста радість милуватися вами❤️"," Банда в зборі", " Всі ці пики набридли, крім Кіркорова", " Класні!! Філ футболка вогнище!!!🔥 🔥 🔥Дуже крута!!!💣 💥 👍 👍 ",- пишуть в мережі.

Варто відзначити, що останнім часом Кіркоров близько спілкується з молодими виконавцями. Він навіть записав Молодіжний трек "Ролек " спільно з відомим блогером Давою. Поп-король намагається слідувати трендам, щоб його слухали не тільки його старі шанувальники, а й молодь.

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