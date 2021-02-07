Відома українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася чуттєвим фото
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в ніжному жіночному образі. Фреймут позувала біля зелених квітів у горщиках. Її волосся було розпущене, а обличчя прикрашав ніжний натуральний макіяж. Красуня засвітила красиве кільце на пальці.
"У Львові. Хороший уїк-енд", - підписала фото зірка.
Варто відзначити, що 38-річна телеведуча на фото виглядала молодшою за свої роки. Можливо, красуня скористалася обробкою фото, а, може, просто добре відпочила на вихідних.
У коментарях Фреймут залишили масу приємних слів.
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"Ну, красуня Ольга", "ви дуже красива", "ваші очі - це Ваша душа", "Оля, ви просто вишукана красуня!", "Красуня", «квіти дуже красиві", "Розкішна розумна жінка! Такі існують", "виглядаєте супер", «неймовірно жіночна», "дуже красиве фото", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Фреймут в сукні з глибоким декольте позувала поруч з ще маленькою донькою. Як відомо, у Ольги троє дітей. Старша Злата народилася від відносин Фреймут з британцем. Двоє дітей народилося в шлюбі з нинішнім чоловіком артистки, генпродюсером "Нового каналу" Володимиром Локотком.
Нагадаємо, що Фреймут розохотила пікантними кадрами з Притулою, поцілунки і не тільки: «краща пара».
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