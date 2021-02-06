Модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, показала нове фото на радість фанатам
Як відомо, українська модель "плюс сайз" є успішним блогером у соцмережі Instagram, де за її життям стежить 700 тисяч осіб, передає Politeka.net
Дівчина любить без сорому показувати те, чим нагородила її природа-натуральними грудьми 15-го розміру. Красуня торік навіть потрапила до Книги рекордів України.
У Міли Кузнєцової дуже насичене життя, її запрошують на різні зйомки і передачі і сьогоднішній день не став винятком.
Під час поїздки ненафарбована Міла розстебнула куртку і вивалила гігантське багатство на заздрість жіночої аудиторії і розбурхавши чоловіків.
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"Сьогодні у мене незвичайний день) їду на дуже прикольну і веселу зйомку. День такий сонячний що хочеться тільки посміхатися і кайфувати від кожної миті 🥰», - не уточнивши, куди саме прямує.
Компліменти не змусили себе довго чекати.
"Ви дуже красива, люблю вас", "Богиня", "Ваууу", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Кузнєцова показала, як проводить вечір. Судячи з усього, модель вирішила вибратися в якийсь бар. На фото вона сидить на тлі цегляної стіни з келихом в руках і насолоджується напоєм.
Нагадаємо, що Українка з 15-м розміром влаштувала Безсоромні танці, ледве утримавши бюст:"Просто смакота".
Як повідомляла Politeka, Українка з 15-м розміром засліпила підсмаженим бюстом в ниточках купальника: так і просяться на свободу.
Також Politeka писала, що Українка Міла Кузнєцова ледве "втихомирила" свій 15-ий розмір в маленькому ліфчику:"Вау, як шикарно".