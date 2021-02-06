Український співак, детектив шоу "Маска", Олег Винник, заворожив образом у косусі

Артист завоював любов мільйонів жінок, пише Politeka.net. Стилем і талантом співака не можна не захоплюватися.

Цього разу співак постав в шоу "Маска" в стильному образі - в чорній косусі і в червоній кофті. Відповідне фото Винник опублікував у своєму Instagram.

Співак прибрав волосся за вуха і подивився в камеру, направивши в неї вказівний палець.

"Друзі, цікаві ваші припущення, хто ховається у фантастичних образах героїв гіпершоу @maskaukrainetv

Пишіть в коментарях, а також обов'язково включайте...", - написав співак.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"я тільки знаю одне: під маскою циклопа - Мішелька 😍 🙈 а ось всі інші залишаються загадкою поки що🤔 🙈", " чоловік🔥)", "чекаю з нетерпінням", " такий милий!!!!!👍 🎤 🎸 🎶 💗 ", "Ось це найскладніше вгадати хто під маскою😊", " красивий 👍👍👍👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋😎😎😎😎❤", "Полюбила це шоу. Обов'язково буду дивитися", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олег Винник також переховувався під маскою Буйвола. Особистість артиста розсекретив інший детектив шоу Андрій Данилко.

"Коли вийшов Буйвол, я подумав, що зірка під цією маскою могла народитися в рік Бика, а це і мій рік теж. Тоді і зрозумів, де справжній Винник", - розповів Данилко.

Варто відзначити, що шоу набуло величезної популярності серед українців.

Нагадаємо, біда трапилася з Олегом Винником на шоу" Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою.

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