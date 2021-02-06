Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала своїм дуетом з Даном Баланом соціальні мережі

Образ кокетливої Тіни Кароль поруч з Даном Баланом настільки припав до душі публіці, що зірки навіть випустили спільний кліп на пісню, яку презентували під час фіналу шоу " Голос"

Цього разу шанувальники вирішили порадіти популярності презентованої композиції і захопитися хімії, яку показали артисти під час роботи над піснею. Чутки про роман Тіни і Дана, до слова, почали ходити ще під час зйомок шоу «Голос», причому артисти плітки не спростовували, але і відмовлялися їх підтверджувати, щоб підігрівати інтригу до своєї творчості.

Саме тому кліп зірок на пісню «Пам'ятаєш» набрав вже більше 12 мільйонів переглядів.

"Магічний дует💜 💫; як все чарівно вийшло) в день народження дана «Пам'ятаєш» набрало 12 млн🤪 🤪 🤪; наші - свої,такі рідні💜; зачаровує дует 🔥 🔥 🔥 дивитися і слухати хочеться 👍 👍 👍 любимо вас, наші дорогі; в житті кожен явно йде своїм шляхом.🤗 А між ними може бути дружні відносини👍; ми змогли, дантина сім'я💜 💜; гімн любові💕; наші чудові😘».

Також на сторінці програми «Зірковий шлях» згадали, як Кароль виглядала 10 років тому. Відповідне фото порівняли з її новим іміджем.

«У 2011 співачка кардинально змінила імідж - зробила коротку стрижку. Такі оновлення стали для всіх несподіванкою, проте, фани визнали-зачіска неабияк йде зірці", - йдеться в пості.

На архівному фото Кароль постала з дуже короткою стрижкою, а її волосся було більш платинового відтінку. Особливої зухвалості образу співачки додала червона шкіряна куртка.

Нагадавши, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні, розкриті суми гонорарів.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан знайшов Кароль заміну, пікантне відео із зіркою" Голос країни " потрапило в мережу.

Також Politeka писала, що конфлікт спалахнув між Тіною Кароль і Осадчою, з'ясувалися подробиці